Lecce, trentennale della DIA, sfida alla criminalità organizzata

LECCE – Il convegno tenutosi a margine dell’inaugurazione della mostra itinerante per i 30 anni della Dia, ha affrontato i temi della lotta alla criminalità organizzata. Alla presenza delle più alte cariche della Magistratura e delle Forze dell’ordine, illustrato il percorso da seguire per fronteggiare la “nuova” mafia che ha abbandonato i connotati violenti e stragisti per intraprendere l’attività imprenditoriale, più votata ai cosiddetti “colletti bianchi”.

Il traffico degli esseri umani e le organizzazioni criminali internazionali, è stato questo il tema portante del convegno.

Il traffico degli uomini segue gli stessi percorso del traffico degli stupefacenti, è stato rilevato che in tanti tra coloro che un tempo si dedicavano alla droga oggi hanno virato sul traffico degli esseri umani.