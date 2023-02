Nella notte, poco dopo le tre, una pattuglia dell’istituto di vigilanza Alma Roma è intervenuta a Lecce dopo che è entrato in funzione il sistema dall’allarme del noto risto pub Marien Platz di via Lequile.

I vigilantes hanno notato che la porta d’ingresso non era chiusa e cerano vari segni di effrazione. Poco distante è stato notato un individuo con indosso un gilet catarifrangente che si stava allontana. Dietro un albero un registratore di cassa ancora chiuso.



Dalle registrazioni delle telecamere si è poi constatato come l’individuo fosse arrivato già con un cassetto di un registratore di cassa, lasciarlo per terra, rompere la porta d’ingresso e cercare di prendere il cassetto dei soldi per poi andare via con i due bottini. Purtroppo per lui la situazione non è andata come previsto ed ha dovuto abbandonare quanto già prima aveva fatto. Infatti, da un negozio poco distate dal Marien Platz, lo stesso individuo aveva prelevato il contenitore di cassa lasciato poi per terra. Da una ricerca del soggetto nelle vicinanze è stato ritrovato per terra il gilet usato con molta probabilità per confondersi con gli operatori ecologici impegnati in quelle ore, invece, per un lavoro di tutto rispetto a beneficio dei Leccesi.



