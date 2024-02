Lecce, spaccio di cocaina: arrestato un 46enne

Nel quartiere Santa Rosa di Lecce, la Polizia ha arrestato in flagranza un leccese di 46 anni, accusato di spaccio di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina e sostanza da taglio, oltre a materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante. L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Lecce per prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

