Lecce, al comando Carabinieri arriva la nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid

Il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Lecce accoglie con entusiasmo l’arrivo della nuova Alfa Romeo Tonale Hybrid, un SUV moderno ed eco-sostenibile destinato a elevare gli standard di efficienza e tutela ambientale del parco auto dell’istituzione.

Questo veicolo ibrido, incluso in un lotto di 400 nuove autovetture operative dallo scorso luglio, è stato recentemente assegnato al Nucleo Radiomobile di Lecce.

Equipaggiato con un motore ibrido da 163 cavalli e cambio automatico, la Gazzella, come è stata ribattezzata, presenta avanzate caratteristiche di sicurezza, tra cui una parziale blindatura per la protezione dell’equipaggio e una monocellula di policarbonato per il trasporto di persone fermate.

L’abitacolo è stato progettato per ospitare l’equipaggiamento necessario alle attività di servizio, assicurando contemporaneamente il massimo comfort per il personale a bordo.

La Tonale si distingue per la sua iconica livrea blu con la saetta rossa e la gazzella impressa sui lati, diventando un riconoscibile simbolo delle autoradio dei Carabinieri. Sul tetto, sono installati dispositivi luminosi blu, un faro di profondità e un ampio pannello a messaggio variabile.

Questo SUV rappresenta una significativa innovazione nell’equipaggiamento dei Nuclei Radiomobili, segnando un passo avanti nell’evoluzione e nella diversificazione delle attrezzature dell’Arma.

Con l’introduzione della Tonale, l’Arma dei Carabinieri manifesta la sua determinazione a svolgere un ruolo di guida nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità, proiettando la propria missione verso un futuro più eco-friendly e in sintonia con gli avanzamenti dell’industria automobilistica.

