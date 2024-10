Lecce senti Stovini: “I giallorossi non avranno problemi a salvarsi”

Lecce – Spettatore d’eccezione per la sfida tra Lecce e Fiorentina l’ex difensore giallorosso Lorenzo Stovini. Stovini omaggiato di una speciale maglietta dal presidente Saverio Sticchi Damiani prima dell’inizio della gara è stato certamente tra i più amati della storia della società di via colonnello Costadura e si è detto fiducioso per l’obiettivo finale dei ragazzi di Gotti: “Per chi lotta per la salvezza è fisiologico avere momenti meno brillanti, possono capitare in qualsiasi momento. I giallorossi lo stanno attraversando adesso ma i punti per salvarsi sono certo che sapranno prenderli, magari già iniziando dalla gara di oggi.”.

Stovini, sebbene spesso nel Salento per motivi personali e per il legame creato col territorio, non rinnega ovviamente le sue origini e la sua fede: “Sono fiorentino e il mio cuore non può che battere per la viola. Ovviamente l’affetto per il Lecce è enorme, per questo mi auguro oggi che la sfida termini in pareggio.”.

