Lecce, presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2023

Lecce – Nell’ambito delle attività promosse dal progetto PRIN PNRR 2022 HiLArI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion, i Corsi di Laurea in Governance Euromediterranea delle Politiche Migratorie e in Area Politologica, con il patrocinio dei Dipartimenti di Scienze Umane e Sociali, di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” si è svolto, presso la Sala Conferenza del Rettorato (Piazza Tancredi, Lecce), il seminario di presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2023 e del testo OLTRE GLI SBARCHI. Governance delle migrazioni economiche in Italia e nuove proposte di policy curati dal Centro Studi e Ricerche IDOS (Roma).

Oltre gli sbarchi affronta in maniera rigorosa e a tutto tondo il tema cruciale della gestione delle migrazioni, una sfida imprescindibile non solo per l’Italia ma anche per molti altri Paesi in Europa e nel mondo. In un panorama globale in cui l’accoglienza e l’integrazione dei migranti economici costituisce un tema controverso, che contrappone visioni contrastanti tra chi – più o meno strumentalmente – sostiene l’utilità di politiche più aperte (“ne abbiamo bisogno”) e chi ideologicamente le avversa (“ci rubano il lavoro”), si impone la necessità di superare gli slogan e le riduzioni semplicistiche. I saggi presenti nel volume, oltre a presentare analisi puntuali e dettagliate, indicano possibili strade da percorrere per rivedere in chiave maggiormente inclusiva ed efficace la governance delle politiche migratorie italiane.

Il Dossier Statistico Immigrazione 2023, giunto alla 33° edizione, raccoglie i contributi di oltre 100 tra i più autorevoli studiosi e ricercatori in materia, esprimendo un ampio pluralismo di competenze e approcci analitici. Ne risulta uno strumento conoscitivo aggiornato e dettagliato, che, con un linguaggio quanto più accessibile e il corredo di una ricca varietà di tavole statistiche e infografiche, cerca, attraverso i numeri e i dati a disposizione, di restituire un quadro dell’immigrazione in Italia quanto più completo, esatto e scevro da precomprensioni, scandagliando le dimensioni e gli ambiti più nevralgici e rilevanti del fenomeno.

Il seminario di presentazione dei due volumi, grazie al sostegno del PRIN PNRR 2022 HiLArI. Histories, Laws & Architectures for Inclusion, sarà un’importante occasione per riflettere su due dimensioni fondamentali nei processi di inclusione sociale dei cittadini stranieri: l’accesso alla casa e al lavoro.

