Sono rientrati a Lecce i velivoli che facevano parte della carovana che nel corso della mattinata di domenica ha perso due componenti a causa dello scontro avvenuto sui cieli di Trani. A bordo c’era un gruppo di turisti che partiti da Ravenna, avevano organizzato, attraverso i social un giro d’Italia in ultraleggero. Negli occhi dei compagni di viaggio, quelli che sono arrivati all’aeroporto del Fondono, nella zona est di Lecce c’era ancora lo sconforto per quanto avvenuto nel corso della giornata. Uno dei rappresentanti del gruppo è in Questura dove sarà ascoltato dalla Polizia. «Tutti conosciamo le regole del volo – hanno detto – e i rischi che si corrono. Sarebbe potuta accadere la stessa tragedia durante altri raduni sportivi».