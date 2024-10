Lecce ora è ufficiale, riapre la Darsena di San Cataldo

Lecce – Dopo quasi dieci anni di attesa i leccesi riavranno la Darsena di San Cataldo. Dopo il sopralluogo effettuato ieri dall’assessore Giampaolo Scorrano e dal Capitano della Capitaneria di porto di Gallipoli Francesco Perrotti, è arrivato il via libera ufficiale da parte proprio del capitano Perrotti recatosi personalmente a Palazzo Carafa. Un risultato che inorgoglisce l’assessore Giampaolo Scorrano a lavoro per bruciare gli step per rendere operativa e quindi fruibile la Darsena di San Cataldo.

