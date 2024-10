Lecce, stop ai lavori su via Trinchese. Inizieranno dopo le festività natalizie

Lecce – Un appello arrivato anche attraverso le nostre telecamere, quello dei commercianti di via Trinchese che invocavano lo slittamento di inizio dei lavori a dopo le festività natalizie che abbracciavano anche i giorni del Black Friday. Un appello che l’amministrazione comunale leccese ha accolto spostando l’inizio dei lavori al 2025. Una scelta quindi, come evidenziato dal vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, che ha voluto tenere conto tanto delle esigenze dei commercianti quando di quelle legate alla sicurezza e dei flussi di persone richiamate su via Trinchese durante le festività natalizie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author