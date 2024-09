Lecce, nuova clinica sanitaria al posto dell’ex tribunale monorile

Lecce – Noto in città come “Palavetro”, ovvero lo stabile dell’ex Tribunale dei Minori, è pronto a nuova vita. Infatti proprio lì, nel palazzo tra viale Japigia e viale Gramsci, nascerà una nuova clinica medica a Lecce. È in corso d’opera di realizzazione una struttura ambulatoriale odontoiatrica a chirurgica ad alta complessità, con elevato contenuto innovativo e tecnologico ed energeticamente sostenibile. A proporlo, noto studio dentistico con due sedi a Tricase e Botrugno che, forte della crescita registrata negli ultimi anni, ha deciso di ampliare e diversificare l’offerta sanitaria e di estendere la sua presenza al capoluogo salentino, a due passi dal centro cittadino e con un potenziale impatto significativo anche dal punto di vista occupazionale, visto che ben 28 sono le assunzioni previste a regime. Una sfida nel segno dello sviluppo ma anche del recupero, della restituzione alla città di un immobile che nel tempo aveva assunto grande rilievo sociale. I progetti di riqualificazione del Palavetro, ovvero l’ambulatorio odontoiatrico e l’ambulatorio chirurgico, saranno sovvenzionati da le istanze regionali Minipia, misura che ammette investimenti fino a 5 milioni di euro. Insomma un connubio tra pubblico e privato che permetterà a Lecce di veder rinascere una delle strutture divenute nel tempo simbolo della città, con inizio delle nuove attività fissate a cavallo del 2026-2027 per l’ambulatorio odontoiatrico e un anno dopo per quello chirurgico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author