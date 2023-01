Il centrocampista italo-marocchino classe 1998 Youssef Maleh è appena arrivato in Salento, all’aeroporto di Brindisi, e nel primo pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche di rito. L’ormai ex Fiorentina è pronto al legarsi al Lecce con la formula del prestito oneroso ed obbligo di riscatto in caso di salvezza.

