Lecce, le novità del piano traffico per Sant’Oronzo 2024

Lecce – Saranno quattro le aree di sosta d’interscambio per i giorni della festa di Sant’Oronzo 2024 è questa la novità principale grazie alla quale leccesi e visitatori potranno lasciare i loro veicoli e raggiungere il centro con il servizio di bus navetta. Oltre a quelle consuete del Foro Boario, infatti, dove non si pagherà il parcheggio per le intere 24h della giornata dal 23 al 26 agosto e del mercato di Settelacquare, si aggiungono anche quelle del vecchio ospedale Vito Fazzi, in piazzetta Bottazzi, e quella del liceo artistico Ciardo-Pellegrino sito su viale De Pietro, dove lo spazio però sarà a disposizione esclusivamente dei mezzi a due ruote. Anche per i festeggiamenti di Sant’Oronzo 2024 dal 23 a 26 agosto (nella fascia orario che va dalle 18 all’una del giorno dopo) le navette saranno gratuite, con frequenza di 10 e 15 minuti. La Fiera invece nei giorni 23, 24, 25 e 26 agosto si terrà tra via XXV Luglio, viale Marconi, via Cavallotti, viale Lo Ré e via Costa, dove ovviamente sarà inibito il traffico veicolare, di qualsiasi tipo, inclusi i rider che non potranno avere accesso all’area della festa e non potranno raggiungere le attività convenzionati con i servizi di consegna.

