Il regista salentino Tiziano Russo tra film e serie TV

Lecce – Dai video per i Negramaro al suo primo film “Noi anni luce”; dalla regia, per la seconda stagione consecutiva, di Skam, una delle Serie TV più viste in Italia sino all’attesa del secondo film che uscirà al cinema nel 2025. Tiziano Russo, regista salentino originario di Copertino si racconta ai nostri microfoni.

