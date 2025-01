Lecce, la stazione ferroviaria tra caos e disagi

Lecce – Le festività natalizie sono ormai passate con il lungo fine settimana dell’Epifania appena trascorso che ha messo il punto a pranzi, cenoni ed eventi pubblici sparsi per la Provincia. Come da previsioni, quindi, anche Lecce è stata teatro di arrivi e partenze: le prime per godere della bellezza della città barocca, le seconde affrontate da studenti e pendolari che hanno fatto ritorno presso le loro case. La stazione ferroviaria di Lecce ha visto di conseguenza migliaia e migliaia di persone che transitavano e altrettante che giungevano per accompagnare o prendere chi giungeva. Il cantiere ormai senza fine ha quindi acuito disagi e caos. La situazione dei parcheggi, ad esempio, è critica: trovare un posto per sostare anche solo pochi minuti rappresenta un’impresa titanica. Le code si allungano per centinaia di metri ingorgando la viabilità anche delle arterie stradale limitrofe. I lavori dovrebbero terminare entro febbraio 2025 ma allo stato attuale dei cantieri sembra quanto meno ottimistica la stima. Il contratto sottoscritto dal Comune di Lecce, come da dicitura presente sui teli che circondando il cantiere, è datato 22 febbraio 2023. Tra poco più di un mese quindi, saranno oltre due anni che, residenti, commercianti, visitatori della città e pendolari, devono fare i conti con disagi e caos. Insomma, una situazione che persiste, tra interruzione dei lavori come in occasione dell’intero mese di agosto 2024 e possibili date di fine lavori, ma che realisticamente, non vede luce in fondo al tunnel.

