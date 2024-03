Lecce, in fiamme un altro furgone in via Pistoia

Un altro mezzo è stato incendiato nella notte tra martedì e mercoledì in via Pistoia, a Lecce. Intorno alle ore 3:20 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nella strada periferica del capoluogo salentino, per spegnere un incendio che ha coinvolto un Fiat Ducato. Al momento dell’arrivo dei caschi rossi, il veicolo era già interessato nella sua parte anteriore dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona, mentre attualmente sono in corso indagini al fine di determinare l’origine e la natura dell’incendio da parte delle autorità competenti. La notte precedente, nella stessa via, era stato dato alle fiamme un furgone simile, intestato ad un 72enne del posto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author