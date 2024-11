Lecce, il presepe “libera” via Albino

Lecce – Miracolo sulla 34° strada, ovviamente è il titolo di un noto film di Natale, ma in questo caso può essere tranquillamente preso in prestito per la strada di via Alvino. Il miracolo, in questo caso, a farlo è il presepe che torna a casa e libera, seppur parzialmente, via Alvino dal cantiere. Dopo anni di assenza, infatti, la tradizione potrebbe riprendere vita nel suggestivo anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, una scelta che sembra incontrare il favore di molti cittadini leccesi. La proposta di spostare il presepe dall’attuale collocazione in Piazza Duomo è legata non solo ai lavori di restauro del campanile del Duomo, ma anche alla volontà di recuperare un simbolo delle festività natalizie nel cuore della città. Ottima notizia quindi, per tutti i commercianti di via Alvino, l’area interessata, prima dal rifacimento della pavimentazione e poi dai lavori per i resti dell’anfiteatro che hanno fermato, inevitabilmente, l’attività degli operai. Nel corso dei prossimi giorni l’area verrà liberata dalle recinzioni, fatta eccezione per lo spazio in prossimità dei ritrovamenti, che rappresenteranno, insieme al presepe che ritorna all’interno dell’anfiteatro, un altro elemento di straordinario interesse in un Natale 2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author