Ad un passo dalla storia per il centro sportivo del Lecce

Ad un passo, anzi, ad un pietra dalla storia. Venerdì 29 novembre è una giornata che è destinata ad entrare nella storia dell’Unione sportiva Lecce e quindi di tutto il territorio salentino. Per la prima volta, infatti, la società giallorossa si dota di un centro sportivo di proprietà dopo anni di pellegrinaggio in varie strutture collocate in tutta la provincia. Sarà infatti posata la prima pietra del nuovo Centro di Allenamento del club giallorosso, un progetto ambizioso annunciato lo scorso giugno e pronto a prendere forma. L’iniziativa si svolgerà a Martignano, con la partecipazione del presidente Saverio Sticchi Damiani, del vice presidente Corrado Liguori, dell’amministratore delegato Sandro Mencucci e il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Alla giornata evento parteciperanno il sindaco Luigi Sergio e l’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci per sottolineare il valore strategico del progetto per il territorio. L’opera, sostenuta anche dai Programmi Integrati di Agevolazione della Regione Puglia, rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo della società calcistica e per il rafforzamento del suo legame con la comunità.

