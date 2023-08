Lecce – Una continua ascesa per Gianmarco Vergori, alias G Sette che col suo ultimo brano “A far l’amore comincia tu” continua a scalare le classifiche di gradimento. Particolarmente gettonato è sul social Tik-Tok dove tantissimi teenager utilizzano per i loro video il remake della famosa canzone di Raffaele Carrà.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp