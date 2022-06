Giacinto Urso compie oggi 97 anni. E così in mattinata tanti sono stati gli esponenti del mondo politico e delle istituzioni che sono andati a trovarlo nella sua abitazione privata nel quartiere Mazzini, per brindare con lui a questo grande traguardo. Punto di riferimento morale, memoria storica delle vicende politiche e sociali degli ultimi 80 anni, instancabile osservatore dei nostri tempi, l’onorevole Urso non ha mai fatto mancare il suo contributo di saggezza, idee e proposte che non hanno mai utilizzato giri di parole ma hanno fatto della sintesi il suo dono primario per gli ascoltatori: “sì sì, no no”.

AntennaSud al completo augura all’onorevole tante interviste ricche di illuminazioni ed analisi politiche au nostri microfoni e con lui condivide la gioia per questo momento