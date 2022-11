Fiamme in una concessionaria di auto leccese nella notte. Poco dopo le 2 i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti a Cavallino alla via Rosario Miglietta dove le fiamme stavano interessando alcune auto della concessionaria Universal Auto. Le vetture coinvolte sono 14. Sono in atto gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

