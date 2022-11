Due auto sono andate a fuoco nella notte nel centro abitato di Ruffano, in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno domato le lingue di fuoco che stavano interessando una Lancia Musa ed una Audi A3. Al momento non sono note le cause dell’incendio, indagano i carabinieri.

Condividi su...

Linkedin email