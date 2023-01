Lecce, esce fuori strada sulla tangenziale est, illeso conducente

Poco dopo le 8.30 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta sulla tangenziale est-anello esterno, uscita zona industriale, per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una Toyota Yaris, uscita di strada e cappottata. Soccorso il conducente, un ragazzo di 20 anni, trasportato presso l’ospedale di Copertino in codice verde.

Condividi su...

Linkedin email