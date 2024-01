Lecce, De Matteis: “Bene l’utilizzo dei trasporti pubblici ma si deve migliorare”

Lecce – I leccesi si sa, sono tendenzialmente pigri e piuttosto che spostarsi a piedi preferiscono girare e rigirare con la propria auto per cercare un parcheggio. Da mesi ormai però la tendenza, almeno per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici, sembra dare segnali positivi come sottolinea l’assessore alla mobilità Marco De Matteis.

