Crolla antico muro nel centro storico di Lecce. È successo nel pomeriggio, intorno alle 16. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, unitamente ad un autoscala e al nucleo cinofili, è intervenuta in via Adua per il crollo di una sezione del muro delle mura urbiche. L’attività dei vigili del fuoco si è focalizzata sulla ricerca di eventuali persone sotto le macerie. I cani del nucleo cinofili dei vigili del fuoco hanno scongiurato la presenza di persone coinvolte nel crollo. La zona interessata dall’evento è stata delimitata e interdetta al traffico. Alcuni conci crollati hanno coinvolto un’autovettura.

