Lecce: Corvino sul mercato, ‘Lavoriamo per non rimproverarci nulla’

“Ai 20mila abbonati dico che con Stefano (Trinchera, ndr) stiamo lavorando per loro – ha detto Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, durante la conferenza stampa organizzata per fare il punto sul mercato giallorosso -. Lavoriamo per loro non per i 5 milioni che ci portano, che servirebbero per ingaggiare un solo calciatore buono, almeno in Serie A, ma perché ci danno senso di responsabilità, I 20mila abbonati non hanno la forza di cambiare le possibilità economiche del club, ma ti trasmettono fiducia e stima a scarola chiusa, questo è il vero significato. Sul mercato ci stiamo sforzando perché non vogliamo rimproverarci nulla”.