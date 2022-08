“Quando abbiamo iniziato questa sessione di mercato ripartendo dalle fondamenta – ha detto Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, facendo il punto proprio sulla campagna acquisti giallorossa -. Abbiamo bisogno di un difensore centrale, ma il problema è che quella dei marcatori è una razza in via di estinzione. E quei pochi che ci sono hanno costi elevati. Abbiamo ancora un mese di tempo per cercare di cogliere un’occasione, anche se ce l’avevamo tra le mani (Maksimovic, ndr) e ci è sfuggita. Potrebbe capitare che un calciatore arrivi 4 giorni prima dell’esordio in campionato e scenda subito in campo”. (Corvino e Trinchera nella foto US Lecce / Anza e Marco Lezzi)