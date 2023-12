Lecce, contromano su Statale 16 provoca incidente e muore

Un 82enne è morto in un incidente stradale dopo aver imboccato contromano la statale 16 Lecce-Maglie. La Fiat Panda guidata dall’anziano si è scontrata con un altro veicolo all’altezza dello svincolo per Cavallino. A bordo del secondo mezzo una donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp