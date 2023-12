Crollo capannone, a processo in quattro per la morte di un operaio

SAN MICHELE SALENTINO – C’è anche l’imprenditore Massimo Ferrarese, oggi commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, tra i quattro imputati rinviati a giudizio per la morte di Franco Mastrovito, il 49enne che perse la vita il 26 gennaio del 2021 in seguito al crollo di un capannone di contrada Ajeni, a San Michele Salentino. Il procedimento ipotizza i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Insieme all’imprenditore 61enne, coinvolto come amministratore unico della Prefabbricati Pugliesi, il Gup Stefania De Angelis ha deciso per il rinvio a giudizio di altre tre persone. Si tratta del francavillese Domenico Padula, 50 anni, di Stefano Barletta, 58 di San Michele Salentino e di Giuseppe Mazzotta, 60enne di Novoli. Nel crollo del solaio altri operai rimasero feriti. L’inchiesta della Procura di Brindisi, Pm Alfredo Manca, punta a ricostruire con esattezza la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto quel giorno quando Mastrovito, addetto al comando di un mezzo, venne travolto dalle macerie.

Morte operaio, in aula il 28 giugno

I legali di Ferrarese, gli avvocati Roberto Palmisano e Luca Perrone, contestano con una nota le perizie della pubblica accusa e, quindi, sono pronti a dare battaglia in aula.

“Con riferimento all’odierno rinvio a giudizio del dottor Ferrarese nella sua qualità di amministratore unico della Prefabbricati Pugliesi, preme evidenziare – si legge in una nota – che quanto sostenuto dai consulenti tecnici del pm è stato contestato vibratamente attraverso lavori consulenziali di primaria levatura; tali tecnici, infatti, hanno dimostrato come l’omesso getto del collarino di cui alla contestazione non avesse alcuna funzione strutturale e, quindi, in alcun modo eziologicamente riconducibile al crollo per cui è a processo”.

Prima udienza fissata per il 18 giugno 2024, presso il Tribunale di Brindisi. Alla sbarra, davanti al giudice Leonardo Convertini, sono attesi i quattro imputati.

