Lecce, Consigliere Valente: “Autorizzazioni Dehors?” Proposta condivisa maggioranza

“La proposta che oggi giunge dal PD circa la concessione di una proroga alle autorizzazioni dei Dehors dello scorso anno – ha dichiarato il consigliere Luigi Valente – è una questione abbondantemente dibattuta nell’ultima Commissione congiunta Urbanistica e Attività Produttive e condivisa da tutta la maggioranza.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che bisogna accelerare e che, siccome il numero di dipendenti è insufficiente a soddisfare una mole di lavoro notevole, occorra permettere a tutti di lavorare e alla stagione estiva di partire.

A questo proposito, e per evitare che la stessa situazione si riproponga, sarebbe opportuno pensare di far presentare ogni anno una dichiarazione che conferma la situazione dell’anno precedente per quelle attività commerciali che non apportano alcuna modifica, riducendo così la burocrazia, semplificando la vita dei commercianti e agevolando il lavoro dei pochi dipendenti già notevolmente oberati”.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp