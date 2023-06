Scritte contro la smart city su palazzo della Provincia di Lecce

Atto vandalico la notte scorsa a Lecce dove ignoti con dello spray rosso hanno imbrattato con delle scritte la facciata di una delle sedi della Provincia, in via Botti, dove si trovano gli uffici delle ripartizioni ambiente, sismica, innovazione tecnologica, trasporti, Polizia provinciale. Le scritte sono contro la smart city e l’identità digitale definita una “trappola criminale”. Gli autori si sono firmati con una W all’interno di un cerchio riconducibile al gruppo no wax ‘Guerrieri ViVi’. Sull’accaduto indaga la Digos.

