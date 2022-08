Alle 20:00 di venerdì 5 agosto si è chiusa la campagna abbonamenti del Lecce per la stagione 2022/2023, che ha fatto registrare il record storico di sottoscrizioni. Nell’ultima campagna prima dello stop dovuto al Covid, 2019/2020 sempre in Serie A, furono sottoscritte 18.763 tessere stabilendo il primato assoluto. Record superato con tre giorni di anticipo proprio in questa torrida estate del 2022: il dato definitivo è di 19.750 abbonamenti sottoscritti. Attraverso una nota, il Lecce fa sapere “che sarà possibile ritirare gli abbonamenti acquistati online da lunedì 8 a mercoledì 10 agosto dalle 17:00 alle 20:00 ai botteghini dello Stadio Via del Mare”.