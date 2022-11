Condividi su...

Ultima gara del 2022 al Via del Mare per il Lecce, che vuole regalarsi la prima vittoria tra le mura amiche. Ancora a secco di successi interni, la formazione giallorossa proverà a sfatare il tabù interno con l’Atalanta. “Affrontiamo la squadra più forte di tutti in questo momento, che nelle sei gare esterne ne ha vinte cinque pareggiandone una – dichiara Marco Baroni, tecnico del Lecce -. Basterebbe questo per capire le difficoltà della gara che andremo ad affrontare, ma deve tramutarsi per noi in uno stimolo: per venirne a capo, sarà necessaria grande attenzione e determinazione, non timore e rispetto”.

E quanto visto venerdì scorso in Friuli lascia ben sperare il tecnico: “A Udine ho ritrovato quello che avevo chiesto alla vigilia: pressione alta e ritmo: è questa la gara che il Lecce dovrà fare con l’Atalanta. Insomma è necessario una partita perfetta”.

Prima dello stop mondiale e dopo l’Atalanta il match sul campo della Sampdoria, vero e proprio spareggio in chiave salvezza. A chi gli chiede un eventuale turnover in vista della gara in terra ligure, Baroni risponde cosi: “Non voglio sentirne parlarne, ci sarà da correre forte, è pericoloso fare calcoli. Se sbagli atteggiamento, l’Atalanta è pronta ad asfaltarti. Sarà una gara da non sbagliare”.

Sull’utilizzo di Umtiti, uscito malconcio dalla gara di Udine, Baroni è abbastanza schietto: “Ci faremo una chiacchierata poco prima del match e decideremo insieme”.