Lecce, archiviato il 3° Event Show ora il Rally del Salento

Lecce – Un successo indiscutibile quello ottenuto dal terzo Event Show tenutosi nel Salento nelle due giornate di sport che hanno regalato emozioni a non finire al numeroso pubblico presente in tribuna. Ora però, come sottolinea il presidente ACI Lecce Francesco Sticchi Damiani, l’attenzione è rivolta al 56° Rally del Salento che si terrà a maggio.

