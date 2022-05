Anche quest’anno è possibile presentare richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale per adibire a parcheggio temporaneo area private che ricadano nelle marine di Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda.

E’ infatti ancora aperto l’avviso, pubblicato lo scorso anno, per l’individuazione e il reperimento di terreni in prossimità del litorale leccese da utilizzare quali aree di sosta aggiuntive per le stagioni balneari 2021 – 2025.

I proprietari o affidatari, persone fisiche, società o cooperative, che abbiano a qualsiasi titolo, disponibilità di aree ricadenti lungo il litorale del Comune di Lecce, interessati a realizzare parcheggi provvisori, per il periodo a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre nelle restanti annualità 2022-2023-2024- 2025, possono inoltrare istanza (in bollo) a mezzo posta certificata all’indirizzoprotocollo@pec.comune.lecce.it con le modalità previste dall’avviso.

Si ribadisce che non è prevista una specifica scadenza dell’avviso e che le istanze verranno valutate dall’Ufficio Mobilità, singolarmente o a gruppi, entro 15 giorni dalla data di arrivo.

L’avviso pubblico e la relativa domanda sono consultabili al link https://bit.ly/33zDh56 sul sito istituzionale del Comune di Lecce.

Per richiedere, il rinnovo delle concessioni temporanee autorizzate, negli anni scorsi, ottenute anche in forza del precedente bando per le stagioni 2018-2019-2020, sarà sufficiente inviare, al medesimo indirizzo pec, una dichiarazione avvalorata da un tecnico competente, nella quale si attesti il mantenimento delle condizioni dello stato dei luoghi e delle strutture come autorizzati precedentemente.

Le richieste di rinnovo saranno riesaminate per verificarne la compatibilità con le previsioni inserite nel Piano Comunale delle Coste, recentemente adottato, e/o del Piano del Parco di Rauccio.

Da giugno la Polizia Locale procederà ad una verifica del rispetto delle prescrizioni impartite.