Lecce, ancora un crollo di ramo di pino in città e torna il forte vento

Lecce – L’emergenza verde pubblico si fa sempre più impegnativa per l’amministrazione Salvemini, che dopo oltre 6 anni deve premere sull’acceleratore per affrontare in modo organico un problema di sicurezza pubblica di non poco conto. Con l’arrivo dell’inverno e il più frequente maltempo si rischiano ulteriori crolli. La situazione è difficile perché i pini storici della città sono stati trascurati per anni, alcuni sono alla fine del ciclo vitale, altri hanno bisogno di interventi di messa in sicurezza. Fatto sta che non ci sono feriti, anche questa volta per un puro caso.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp