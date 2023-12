Lecce, a Ecotekne “ICT Day 2023 2.0”

Lecce – Si è svolto presso l’edificio Aldo Romano del complesso Ecotekne a Lecce l’“ICT Day 2023 2.0” un evento dedicato principalmente a studenti, laureandi, laureati nei corsi di laurea triennale, magistrale, nonché ai dottorandi di ricerca in ambito ICT, Intelligenza Artificiale e Digital Transformation. Un vero e proprio open day che rappresenta per il Salento una finestra non solo sulla Puglia e sull’Italia ma sul Mondo intero.

