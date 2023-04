Tragedia sfiorata a San Cataldo, frazione marina di Lecce, dove una ragazza di 13 anni è stata soccorsa dal 118 per un malore accusato nel pomeriggio di ieri, giorno di festa. La giovane era ad un party insieme a numerosi minorenni. A causa dell’eccessiva assunzione di alcol, la 13enne avrebbe accusato un malore. I sanitari hanno condotto la giovane al “Vito Fazzi”, dove gli accertamenti clinici hanno rilevato un elevato tasso alcolemico. Sul posto è giunta anche la polizia che ha effettuato i dovuti controlli. Sembrerebbe che la comitiva di minori sia arrivata in spiaggia con gli alcolici acquistati altrove. Indagini in corso.

