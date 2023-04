Ladri in azione all’istituto professionale “Nicola Moccia” di Nardò. I malviventi, approfittando del ponte del 25 aprile, si sono introdotti nel plesso scolastico servendosi dell’ingresso posteriore. Una volta dentro hanno devastato i locali al piano terra portando via banconote per un totale di duecento euro, buoni benzina e una saldatrice. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato.

