Lavoro nero: Denunciato imprenditore nel tarantino

Nel contesto dei servizi di controllo del territorio organizzati dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Taranto, hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad alto impatto.

Tra le attività svolte, i militari hanno ispezionato due imprese commerciali, controllando quattro lavoratori e denunciando un imprenditore per presunte responsabilità in violazione del Testo Unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, per la prima impresa, veniva contestata l’omessa formazione dei lavoratori, la mancanza del documento di valutazione dei rischi e l’aver retribuito una dipendente in contanti. È stato anche adottato il provvedimento di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale.

Alla seconda impresa veniva contestata l’omessa formazione dei lavoratori e la mancanza del documento di valutazione dei rischi. È stato adottato anche il provvedimento di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale e una maxi sanzione di 26.000,00 euro per aver impiegato un lavoratore in nero.

Sul territorio, invece, sono stati controllati diversi veicoli e numerose persone, accertando 11 violazioni del Codice della Strada.

