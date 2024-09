Lavori sulla rete idrica tra Bari e Modugno, acqua sospesa

BARI – Una due giorni di lavori con possibili disagi su 65 comuni pugliesi. Al fine di migliorare il servizio, Acquedotto pugliese ha avviato una serie di lavori sulla rete idrica con la sospensione della normale erogazione fino a fine giornata. Le attività riguardano Acque del Sud all’adduttore del Sinni. E così, per evitare ulteriori disagi nelle settimane successive, Acquedotto Pugliese ha anticipato un l’intervento di manutenzione alle opere idrauliche al servizio degli abitati di Bari e Modugno, in particolare la zona nord del capoluogo e zona Cecilia e zona industriale per il comune dell’hinterland. Nelle restanti aree dei due abitati si potrebbero verificare abbassamenti di pressione. In particolare i lavori riguardano la riparazione di una perdita idrica su una condotta principale di alimentazione della città di Bari e la manutenzione straordinaria di un importante nodo idraulico al servizio degli abitati del capoluogo e di Modugno. Per tamponare la situazione, nelle aree interessate, Aqp sta intervenendo con autobotti per la distribuzione di acqua specialmente in per quelle abitazioni sprovviste di autoclave.

