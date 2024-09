Andria, tre operai precipitano nel vano ascensore: feriti

ANDRIA – Tragedia sfiorata durante i lavori di ristrutturazione di una palazzina ad Andria, nel quartiere San Valentino. Nella mattinata di martedì 3 settembre, poco dopo le 10, tre operai sono precipitati nel vano ascensore dell’immobile in via Giovinazzo da un’altezza di otto metri, mentre procedevano con l’intonacatura delle pareti circostanti.

I tre, di origine albanese, sono dipendenti di una ditta privata di Altamura a cui erano stati appaltati i lavori della palazzina di competenza Arca Puglia. L’incidente si è verificato mentre gli operai erano nei pressi nel vano ascensore: secondo le prime ricostruzioni successive al sinistro, una manovra per intonacare una parete avrebbe causato la caduta dei tre, che avrebbero poi urtato il muro prima di precipitare per circa otto metri.

Gli operai sono riusciti a risalire grazie all’aiuto e al tempestivo intervento del 118. I tre uomini hanno riportato diverse ferite: uno è stato trasferito presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta, gli altri due si trovano presso l’ospedale di Andria, tutti in prognosi riservata. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri, indagini dell’Arma in corso per accertare dinamica e responsabilità dell’incidente.

