Latiano, si dimette consigliere Argentieri

Gabriele Argentieri lascia il ruolo di presidente del consiglio comunale di Latiano e rassegna le dimissioni da consigliere comunale. L’annuncio arriva al termine del consiglio comunale di fine anno. “Comunico le mie irrevocabili dimissioni dal Consiglio Comunale di Latiano a far tempo dall’1 gennaio 2025 e, pertanto, la mia contestuale decadenza dalla carica di Presidente della Pubblica Assise Cittadina. Concludo questa esperienza di Consigliere Comunale dopo ormai circa quindici anni, nel corso dei quali ritengo di aver servito la mia comunità cittadina con impegno qualificato, con correttezza ed educazione, ma certamente non senza errori. Ringrazio tutti coloro con i quali mi sono relazionato in ragione del mio mandato politico, in particolare ringrazio i Consiglieri che mi hanno onorato dell’essere stati componenti delle Assemblee da me presiedute sin dall’anno 2015 a tutt’oggi”. Queste le parole che hanno ufficializzato la decisione di Argentieri, in attesa di comprendere anche le motivazioni di questa scelta.

Davide Cucinelli