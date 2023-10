LATIANO – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di venerdì, alle 16, all’uscita della scuola elementare Bartolo Longo, in via Fosse Ardeatine, a Latiano, in provincia di Brindisi: a causa del forte vento, un grosso ramo di un albero di pino secolare è caduto proprio davanti al cancello d’ingresso pochi secondi prima che i bambini uscissero dalla scuola. La campanella era già suonata e i genitori li aspettavano fuori. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, un bambino solo qualche graffio, una mamma sfiorata sula spalla, ma lo spavento per tutti è stato comprensibilmente tanto.

