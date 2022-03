Laterza, terribile schianto mortale tra due auto

LATERZA – Tragedia della strada alle porte di Laterza. Un giovane di 29 anni ha perso la vita in seguito ad un terribile schianto avvenuto poco dopo le 21 di venerdì sera, oltre alla vittima ci sono alcuni feriti le cui condizioni al momento non sono note, pare che uno di essi sia in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto sulla strada 580 che collega Ginosa a Laterza, nei pressi della sede del liceo scientifico. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta, i Carabinieri ed i sanitari del servizio sanitario 118.



+++ In aggiornamento+++