Lanciò una bomba in campo, daspato tifoso del Taurisano

Il questore di Lecce ha daspato un tifoso del Taurisano perché il 26 novembre scorso fu fotografato mentre lanciava un ordigno esplosivo verso l’ingresso dello stadio “Luigi Perrotta”, prima dell’inizio della partita di calcio Taurisano-Copertino, valida per il campionato di Promozione pugliese. Per questo, è stato denunciato in stato di libertà per il lancio di materiale pericoloso.

Gli investigatori del commissariato di Polizia di Taurisano, analizzando i video della Scientifica, hanno identificato il responsabile che era già stato segnalato il 22 ottobre 2023 durante la partita Taurisano-Galatone per oltraggio, minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

Per garantire la tranquillità durante gli eventi sportivi, il Questore di Lecce ha emesso nei confronti del membro del gruppo ultras locale un daspo di tre anni poiché è considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. È stato anche emesso un Avviso Orale invitandolo formalmente a comportarsi in modo legale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp