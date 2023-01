L’Altamura ci prova con Infantino del Taranto

L’Altamura, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, vuole un grande attaccante per giocarsi fino all’ultimo le possibilità di promozione. Sono due i nomi sul quale i murgiani si sono fiondati: Emanuele Santaniello e Saveriano Infantino. Il primo, di proprietà della Turris, non vorrebbe scendere di categoria ma ha comunque ricevuto un’offerta importante dal club biancorosso. Si tratterebbe di un ritorno per l’attaccante napoletano, in Murgia nella stagione 2017/2018. Per quando riguarda Infantino del Taranto c’è ancora molta differenza tra richiesta e offerta. Una soluzione potrebbe essere una rescissione con buona uscita da parte del club di Serie C ma il club murgiano non sembra disposto a voler attendere molto.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp