La Puglia punta sul Giappone

PUGLIA – Al via la missione istituzionale della Regione. Dal 12 al 19 novembre la Regione sarà protagonista a Tokyo e Osaka con incontri e convegni nell’ambito della partecipazione alla Settimana italiana della cucina nel mondo.

«Con il prezioso supporto dell’Ambasciata d’Italia in Giappone – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – abbiamo potuto portare a Tokyo il brand Puglia che raccoglie numerosi elementi. Con i suoi 865 km di costa, col suo mare, i suoi paesaggi, la Puglia è certamente una destinazione turistica d’eccellenza ma, con le sue misure di agevolazione e attrazione di investimenti, con i suoi 4 aeroporti, uno spazioporto europeo, un ramificato sistema portuale e una posizione strategica nel Mediterrraneo, la Puglia rappresenta un terreno fertile per startup, spin off e per le grandi imprese che intendono investire nei nostri territori».

«Sono contento di aver potuto incontrare i responsabili di Mermec, azienda pugliese impegnata nella diagnostica avanzata della rete ferroviaria e metropolitana giapponese, l’unica azienda italiana a partecipare all’importante fiera delle tecnologie del settore ferroviario “Mass-Trans Innovation Japan».

«La Regione Puglia ha dichiarato il Commissario Generale di Expo Osaka 2025, Mario Vattani, potrà moltiplicare le sue eccellenti attività di internazionalizzazione delle proprie aziende, per consolidare in Giappone e nell’area asiatica la propria immagine di regione attrattiva sia come destinazione turistica, sia come snodo tecnologico scientifico e dell’aerospazio, per sviluppare nuovi rapporti commerciali e imprenditoriali».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp