La prodezza di Visentin salva il Cerignola, con la Casertana è 1-1

CASERTA – Un pareggio che non cambia le cose quello del “Pinto”, tra Casertana e Cerignola termina 1-1 e i gialloblù evitano nel finale una sconfitta che sarebbe stata ingenerosa mettendo, però in fila il terzo pari consecutivo. Tanta intensità in una mezz’ora avara di emozioni, al 32’ il primo squillo è dell’Audace: azione elaborata sugli sviluppi di un corner, Leonetti sponda per Ruggiero che si coordina male e calcia alle stelle. Al 37’ Bacchetti rischia il pasticcio, cross basso e teso di Bianchini, il difensore in spaccata sfiora l’autogol, brivido per i rossoblù. Meglio i pugliesi nella prima frazione, al 41’ Ruggiero imbecca Bianchini che prende il tempo a Calapai ma non centra la porta. Reti bianche all’intervallo.

Ripresa decisamente più vibrante ma devono trascorrere venti minuti per la prima emozione, al 65’ la Casertana riesce finalmente a pungere, Casoli serve Tavernelli che calcia fuori. 66’, scatto di Malcore che è defilato, cerca Vuthaj ma viene intercettato dalla presa sicura di Venturi. I gialloblù giocano meglio ma vengono puniti al 74’, Russo atterra Carretta ed è calcio di rigore, Barosi non può nulla sulla saetta di Montalto che torna al gol dopo quasi tre mesi e porta avanti i falchetti. Falchetti che però non brillano, il Cerignola insiste e la pareggia all’88’: Carnevale scodella per Gonnelli che consente a Visentin di rovesciare in maniera impeccabile, pallone imparabile per Venturi che deve arrendersi al gesto tecnico stupendo del difensore argentino, una prodezza che vale l’1-1 ed il primo timbro gialloblù per Santiago Visentin. Brivido per gli ofantini al 92’, Calapai crossa per Tavernelli che colpisce di testa ma senza angolare, Barosi se la ritrova tra le braccia, il tiro di Vuthaj allo scadere chiude i giochi. Sedicesimo pareggio stagionale per la squadra di Tisci che evita il k.o. ma resta a secco per la settima gara consecutiva.

IL TABELLINO

CAS 1–1 CER

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Bacchetti, Nicoletti (36’ Paglino); Deli (57’ Matese), Damian, Casoli; Tavernelli, Montalto (81’ Soprano), Curcio (57’ Carretta). All. Cangelosi.

Audace Cerignola (4-3-1-2): Barosi; Coccia, Gonnelli, Visentin, Russo; Tascone (71’ Ghisolfi), Capomaggio, Bianchini (84’ Bianco); Ruggiero (84’ Carnevale); D’Andrea (62’ Vuthaj), Leonetti (62’ Malcore). All. Tisci.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Marcatori: 75’ rig. Montalto (C), 88’ Visentin (A).

Note: ammoniti: Nicoletti (C), Capomaggio (A), Ruggiero (A), Bianchini (A).

Angoli: 2-7

