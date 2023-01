La Kharkiv chamber orchestra in concerto a Crispiano

Sarà l’Orchestra Filarmonica di Kharkiv (Ucraina) a dare il benvenuto al 2023 con un concerto che si terrà nel teatro comunale di Crispiano (Taranto) martedì 3 gennaio. L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con il L.l.i.f.e. Project Team e l’Accademia Musicale “Giacomo Puccini” di Crispiano. Si accederà con offerta libera.

Il concerto, organizzato anche grazie al contributo della Rete dei Comuni Sostenibili cui Crispiano è stato il primo ad aderire in Puglia, nonché all’Unione dei Comuni (Crispiano, Statte e Massafra) e ad alcuni sponsor di aziende del territorio che hanno accolto la proposta, vuol essere un “segno di attenzione e di solidarietà – si legge in una nota – verso questi musicisti componenti dell’Orchestra Filarmonica di Kharkiv e dell’Ucraina in generale dove diversi teatri, tra cui quello di Kharkiv, sono stati distrutti dalle bombe”.

Tra le altre finalità del concerto, la raccolta fondi per l’acquisto di un generatore di corrente da donare a uno degli ospedali dell’Ucraina che, in questo momento così complesso anche per la carenza di energia elettrica, stanno lavorando in condizioni di grande difficoltà per soccorrere uomini, donne e bambini.

Alla serata parteciperanno anche comunità ucraine residenti in Italia. La Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra è un ensemble musicale di Kharkiv, città ucraina martoriata dalla guerra, composta tutta al femminile. L’attività creativa dell’ensemble riguarda la promozione della musica dei compositori ucraini e la rappresentazione del loro lavoro all’estero.

