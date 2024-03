Roma – Due secoli e mezzo di storia, che raccontano i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Un percorso che dalla nascita nel 1774, della Legione truppe leggere del Regno di Sardegna arriva ai giorni nostri. La premier Giorgia Meloni insieme al Comandate delle fiamme Gialle, Andrea De Gennaro visitano gli spazi che racchiudono il lavoro che il corpo svolge per tutelare cittadini e territorio. Fino ad ottobre saranno tante le iniziative. Dal 23 aprile al 25 giugno, ad esempio al Vittoriano, sarà allestita la mostra “250 anni – Tradizione e Futuro”, in Piazza del Popolo si potrà visitare il “Villaggio Guardia di Finanza”.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, si è soffermato sull’importanza dell’operato della Guardia di Finanza sul territorio, a beneficio dei cittadini e della sana imprenditoria. Per l’occasione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella collezione numismatica 2024, ha coniato due monete commemorative.

Nel corso dell’evento, il Presidente Paolo Perrone, ha consegnato il primo conio al Comandante Generale. L’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha poi, presentato il francobollo celebrativo dei 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza

